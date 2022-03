In questo terribile momento per il suo Paese, il Presidente dell’Ucraina Zelensky ha chiesto aiuto a qualsiasi forza militare voglia unirsi per aiutare la causa. Tra tutti i commenti, nessuno si aspettava quello di Fabrizio Corona che dice di voler dare un contributo per la guerra.

Che sia ironico o serio non c’è certezza ma sicuramente il commento di Fabrizio Corona sotto al post di Zelensky ha destato l’attenzione del web. Il Presidente scrive sul suo account ufficiale: “Chiunque voglia unirsi alla difesa dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo può venire a combattere fianco a fianco con noi ucraini. Sarà la prova del vostro sostegno al nostro Paese”.

A queste parole, l’ex paparazzo risponde: “IO VOGLIO ANDARE.ANDRÒ.VOGLIO MORIRE IN GLORIA.” Naturalmente, il suo intervento ha suscitato da un lato polemiche e dall’altro l’ilarità del web che trova inopportuno e fuori luogo questo suo commento. Insomma, non è stata una mossa apprezzata dai social se questo fosse l’intento di Corona. Cosa farà l’ex paparazzo, risponderà a tono? Intanto la guerra che è davvero una situazione drammatica, non sembra dare cenni di cedimento. Ecco il post:

