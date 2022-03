La coppia ha riassaporato la gioia di essere genitori con un altro bambino, nato il 28 febbraio alla clinica romana Casa di Cura Santa Famiglia.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart sono genitori già di due figli, Ettore e Ian, ma ora hanno deciso di allargare la famiglia. E’ nato il loro terzo bambino, dopo un parto riuscitissimo e la gioia della clinica e del ginecologo che ha assistito Ilaria.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: è nato il terzo figlio

Come riporta Today: “Soddisfazione e felicità non solo per i genitori ma anche per il coordinatore, il ginecologo dottor Luca Cipriano, per l’ostetrica Lilli Baldacchino e per tutta la sua equipe. E’ proprio dalla struttura romana che arrivano le prime foto della attrice dopo il parto. “Il piccolo e la mamma stanno bene. Per noi è stato un gradito ritorno di Ilaria Spada dopo i precedenti due parti nella nostra Struttura, e siamo felici di vedere confermata la sua fiducia in un momento così bello e importante della sua vita, noi facciamo il massimo per renderlo speciale”, afferma Donatella Possemato, direttrice della Santa Famiglia.“

E’ passato molto tempo da quando Ilaria Spada non si sentiva adatta alla maternità, ora è una splendida mamma di tre bambini.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG