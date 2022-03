Mohamed Kler è stato arrestato per stalking dopo aver tentato un approccio con la modella, a detta dell’uomo avrebbe avuto un figlio con lei.

Spiacevole e terribile l’episodio che ha colpito Cindy Crawford, la modella è stata bersagliata dallo stalker Mohamed Kler, 51enne britannico, che ha tentato di entrare nella sua abitazione. Fortunatamente la polizia è stata allertata e lo ha arrestato ma l’uomo sostiene di aver avuto un figlio con la modella.

Cosa è successo a Cindy Crawford

Come riporta Fan Page: “Si chiama Mohammed Kler l’uomo di 51 anni che si è presentato a casa di Cindy Crawford, iniziando a bussare insistentemente a porte e finestre. È originario del Regno Unito e ha percorso oltre cinquemila miglia per parlare con la modella, che in quel momento era a Parigi per la settimana della moda (e nemmeno il marito era in casa).“

L’uomo si era recato all’abitazione, a suo dire, per parlare alla modella del bambino che avrebbero avuto insieme. Naturalmente le sue insinuazioni non sono vere e la polizia lo ha arrestato immediatamente con l’accusa di stalking. Un episodio davvero molto spiacevole per la modella che ha vissuto attimi di paura e angoscia. Fortunatamente le forze dell’ordine, una volta allertate, sono giunte rapidamente presso la sua abitazione.

