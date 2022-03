Nella puntata di ieri, la modella esce dal triangolo amoroso e racconta se stessa e il suo passato doloroso tra un padre assente e un ex violento.

Una nuova Delia Duran quella che è stata raccontata ieri sera, durante la diretta al Grande Fratello Vip 6. La prima finalista del reality esce dalle dinamiche legate ad Alex Belli per raccontarsi in un modo mai visto prima e personale. Il suo passato è pieno di dolore, nonostante la modella risulti sempre frizzante e sorridente.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Delia Duran

Delia Duran racconta il burrascoso rapporto con il padre, incalzata da Alfonso Signorini. Come riporta Fan Page, la modella venezuelana dichiara: “Ho sofferto tanto nella mia crescita personale. Ero insicura, fragile, non riuscivo a comunicare con le persone, ero sempre nascosta in un angolo per paura di espormi“. Quando il conduttore le chiede se le piacerebbe riallacciare il rapporto con il padre la gieffina risponde: “Non perdo le speranze, mi piacerebbe. Mi ha chiamato una sola volta, quando avevo 20 anni, per dirmi che era fiero di me“.

Se il rapporto con il padre non è mai stato dei migliori, Delia spende parole d’amore e ammirazione per la madre: “È una donna guerriera, ha avuto il coraggio di avermi anche se mio padre non era presente“. La showgirl parla anche di un suo ex che con lei è stato anche violento: “Mi ha derubato di tutto, mi sono fidata di lui per 8 anni. Nel momento in cui ha iniziato a farmi del male, a tradirmi, ho deciso di andare via. E quando l’ho fatto, lui mi ha tolto tutto”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG