Giulia Pauselli ieri ha compiuto 31 anni e questo per lei sarà uno degli anni più belli: la ballerina professionista è incinta e condivide questa felicità con il suo compagno Marcello Sacchetta.

Proprio ieri, Marcello ha condiviso uno splendido video su Instagram, per augurare un compleanno speciale alla sua amata, con la quale sta ormai da 5 anni. In occasione di questo giorno, il ballerino dedica a Giulia parole bellissime e mostra la prima ecografia del loro bebè: “Ti auguro la felicità che meriti, la serenità di cui hai bisogno, la vita che hai sempre sognato.”

Una dedica stupenda, che Giulia ha accolto con tanto amore, rispondendo con un commento dolcissimo dedicato al compagno: “L’unica persona al mondo con la quale è stato possibile comporre questo capolavoro”

