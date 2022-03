Melissa Satta confessa di avere una grande paura, quella di rimanere sola, nonostante la sua nuova storia d’amore.

Melissa Satta ha aperto il suo cuore in un’intervista con F Magazine, raccontando la sua paura di rimanere sola e di non riuscire a trovare un compagno per tutta la vita.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Dopo la fine del suo matrimonio con Boateng, Melissa ha faticato per ritrovare di nuovo l’amore ma ora, da poco tempo, frequenta Mattia Rivetti, un uomo lontano dai riflettori con il quale sta bene. Nonostante la ritrovata serenità, la Satta pensa che stare con lei non sia proprio semplice:

“Paura di rimanere sola? Certo. Ho le stesse insicurezze, fragilità e paranoie di ogni donna. Anche perché un ragazzo non famoso fa fatica ad accettare la pressione che comportare al fianco di una donna popolare. È qualcosa che spaventa. Sono davvero pochi quelli che vorrebbero essere fidanzati con Melissa Satta, mi creda“

Una paura lecita, soprattutto dopo l’improvvisa fine del suo matrimonio, ma si spera che per Melissa Satta il sereno sia tornato definitivamente. Nell’intervista ha poi aggiunto qualche dettaglio in più sulla sua vita con il fidanzato Mattia: “Non viviamo ancora insieme io e Mattia Rivetti. Diciamo che vogliamo costruire il nostro futuro un passo alla volta. Non è stata una pazzia da ragazzini, ma una conoscenza consapevole e matura. Se voglio diventare di nuovo mamma? Ma certo, lo voglio sicuramente anche per Maddox”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG