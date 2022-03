Cristina Marino, moglie dell’attore Luca Argentero, ha svelato qualche dettaglio sui suoi allenamenti che fa anche in compagnia del marito.

Cristina Marino è una vera appassionata di fitness, tanto che è anche una personal trainer accreditata al Coni. In questa passione ha coinvolto anche il marito Luca Argentero, che ormai si allena solo con lei.

Su Sportweek, inserto de La Gazzetta dello Sport, l’attrice Cristina Marino ha raccontato della sua passione e di come Luca Argentero la segue ma a volte vorrebbe non farlo: “Luca l’ho tirato dentro dopo una settimana che lo conoscevo perché sennò non ce la potevo fare. Vedere l’uomo che fa la corsa o che va in palestra a fare i macchinari mi fa venire l’ansia“

La Marino ha anche detto che, essendo lei una vera e propria personal trainer, ha aiutato Luca a prepararsi per una parte importante in un film: “L’ho anche aiutato a prepararsi per un film in cui doveva interpretare un pugile. Solo che mi hanno dato come reference Brad Pitt in ‘Fight Club’, il fisico più difficile del mondo, perché dev’essere magro ma muscoloso. E infatti, poverino, non è stato un mese semplice: se mi avesse potuto sparare l’avrebbe fatto con piacere! Poi devo dire che io non sono molto democratica…“

Anche la piccola Nina, figlia della modella e di Argentero che ora ha due anni, partecipa alle loro sessioni di allenamento, un momento che è diventato una vera e propria riunione di famiglia:

“Quando io e Luca ci alleniamo a casa lei prende il terzo tappetino e si aggrega. Mentre prima dicevo ‘è un momento mio, non mi rompete’, adesso è diventato un momento familiare“

