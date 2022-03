Su Twitch, la piattaforma più famosa tra i giovanissimi, Amouranth è una delle streamer più famose, amata e odiata dagli utenti perché un po’ sopra le righe.

Ora, ne ha fatta un’altra delle sue: la ragazza ha messo infatti in vendita un particolare “profumo”, fatto delle sue scoregge. Kaitlyn Siragusa, questo il suo vero nome, dopo la pubblicazione di questo annuncio è tornata al centro dei riflettori, attirando su di sé tantissime critiche e anche altrettanti complimenti da diverse fette della community internazionale.

I STARTED A NEW BUSINESS! HAVE YOU EVER WANTED TO SMELL YOUR FAVORITE STREAMER OR OWN THEIR HOT TUB WATER (In physical form, not an NFT)? SAY LESS: https://t.co/usUTSwlbYI



SUPPLIES SUPER LIMITED pic.twitter.com/HRWbqU7ilH