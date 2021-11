Conosciamo meglio la splendida Ilaria Spada: l’amore per Kim Rossi Stuart, due figli (e un terzo in arrivo) e un’amicizia vera con Caterina Balivo…

Nata il 27 febbraio 1981 sotto il segno dei Pesci, Ilaria Spada è un’attrice e conduttrice televisiva italiana. Tutti la conoscono come compagna di Kim Rossi Stuart, ma non tutti sanno che prima di recitare ha dedicato la sua vita al ballo, che ha studiato per 14 anni, prendendo Lorella Cuccarini e Heather Parisi come modello. “Pensavo che quella fosse la mia strada, ma poi mi sono accorta che non ero felice e ho cambiato direzione”, ha raccontato. E c’è da dire che la sua scelta è stata vincente: conosciamola meglio, anche nella vita privata!

Ilaria Spada: la vita privata

Sul set di Questa notte è ancora nostra ha conosciuto il collega Nicolas Vaporidis: i due hanno fatto coppia per alcuni mesi e sembra quindi destino che il compagno della Spada debba far parte del mondo del cinema. Dopo la fine della relazione con Vaporidis, l’attrice ha conosciuto Kim Rossi Stuart. E nulla è stato più lo stesso.

Chi è il marito di Ilaria Spada, Kim Rossi Stuart

Ma Ilaria Spada come ha conosciuto Kim Rossi Start? Lo sapevate che le fu presentato dall’amica Caterina Balivo? In un’intervista la donna raccontò che il loro primo incontro ha avuto dell’incredibile, come una scena da film: l’amica e conduttrice la costrinse ad uscire e lei si presentò in tuta e felpona.

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada

Per non farsi mancare nulla, lungo il tragitto, la povera Ilaria ha raccontato di essere finita in una pozzanghera e di conseguenza si è presentata alla festa della Balivo fradicia. Qui incontrò Kim, ed è stato subito colpo di fulmine nonostante tutto: dopo un solo mese avevano già pianificato matrimonio e figli.

Era il 2011 e in effetti non hanno perso tempo: nel novembre dello stesso anno è nato Ettore Rossi Stuart, il primo figlio della coppia.

Il nome lo ha scelto Kim: era il suo preferito ma è ricco di significato per entrambi: “È legato ad un film che è il film della vita tutti e due, Mamma Roma, in cui il figlio della Magnani si chiama Ettore“, ha raccontato Ilaria a Detto Fatto.

Kim le ha regalato un anello per la nascita di Ettore, con una bella frase incisa, che però non ha mai rivelato. “Quando lo indosso provo sempre una sensazione particolare, non è di quei gioielli che dopo un po’ ti dimentichi di indossare“, ha raccontato a Vanity Fair.

La seconda volta di Ilaria Spada mamma è nel luglio 2019: insieme al marito, dà alla luce il suo secondogenito, Ian, come ha anche annunciato sul suo Instagram. A novembre 2021 la coppia ha annunciato al settimanale F di essere in attesa del terzo figlio, a 10 anni dal primo.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: il matrimonio

Nel gennaio 2019 la notizia che molti aspettavano. Per Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada il matrimonio sembra dietro l’angolo: si è infatti parlato di pubblicazioni e di nozze entro l’anno.



E matrimonio è stato, in effetti, anche se top secret: le nozze si sono celebrate il 2 marzo del 2019 ed erano presenti solo gli amici più cari oltre alla famiglia. A fare da testimone a Ilaria, ovviamente Caterina Balivo.

Ilaria Spada: da Miss Italia alle fiction

Nel 1998 viene eletta Miss Eleganza a Miss Italia e il concorso di bellezza le apre le porte di cinema e tv: dal primo film, Via del corso del 2000, a Veline, alla conduzione della 45ª edizione dello Zecchino d’Oro.

Nel 2003 viene scelta come prima ballerina di Ciao Darwin di Canale 5 e nel 2017 è fra i protagonisti della serie TV di Rai 1 Provaci ancora prof, con Veronica Pivetti ed Enzo De Caro.

Infine, tra i suoi progetti più importanti, l’abbiamo vista nelle sale cinematografiche con i film Questa notte è ancora nostra e Un matrimonio da favola, a teatro nella commedia musicale Pipino il Breve di Tony Cucchiara, e nella serie TV R.I.S. Roma – Delitti imperfetti.

Dove vive Ilaria Spada e il suo patrimonio

Ilaria Spada vive a Roma, in una bella casa, insieme al marito e ai suoi due figlia. La coppia ha anche una casa a Villa San Giovanni in Tuscia, come riportato da Tuscia Up, un piccolo paese in provincia di Viterbo. L’abitazione è una lussuosa villa circondata da una grande parco.

Del suo patrimonio, invece, non ci sono informazioni.