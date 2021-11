Scopriamo chi è Virginia Montemaggi: dalla biografia all’esordio su TikTok, com’è arrivata al successo e le vicissitudini della sua vita privata.

La storia di Virginia Montemaggi è, in un certo senso appena iniziata: la star di TikTok è giovanissima ma può già vantare un seguito di milioni di follower. Non tutti sanno, tuttavia, che la sua carriera creativa è cominciata quando era ancora più piccola. Bando agli indugi: diamo un’occhiata insieme a tutto ciò che c’è da sapere sul suo conto, dalla carriera su internet alla vita privata!

Virginia Montemaggi: biografia e carriera

Virginia Montemaggi nasce il 20 gennaio del 2000 sotto il segno del Capricorno. Fin da giovane, ha sempre dato grande importanza agli studi, e ha frequentato il Liceo Classico a Grosseto, in Toscana, per poi spostarsi a Roma per frequentare l’università. Anche dopo aver ottenuto il successo, Montemaggi continua a pensare che dedicare tempo ed energie agli studi sia molto importante: dopotutto, la fama ottenuta su internet potrebbe ridursi o addirittura svanire del tutto.

La sua carriera come creatrice di contenuti inizia prestissimo: a soli 14 anni Virginia Montemaggi dimostra una creatività dirompente e decisamente precoce, e comincia a pubblicare dei video per puro divertimento su YouTube e Musical.ly: tra gli argomenti trattati segnaliamo abbigliamento, tutorial e consigli di make up ma anche racconti ed episodi della sua vita adolescenziale o dei viaggi in compagnia dei genitori.

La sua genuinità la rende immediatamente popolare, specialmente tra i giovanissimi, ed entro il 2018 arriva a ottenere 30000 iscritti sul canale YouTube. Successivamente, con Musical.ly che viene abbandonato in favore di TikTok, Virginia Montemaggi decide di mettersi in gioco anche su questa nuova piattaforma e, come si suol dire, il resto è storia. Su TikTok Virginia trova nuovi modi in cui esprimersi e in breve tempo riesce a costruire un seguito che vanta milioni di follower.

Virginia Montemaggi: vita privata, fidanzati e dove vive

Nonostante sia molto riservata e attenta a non far trapelare troppo della sua vita privata, a causa del suo incredibile seguito le è difficile tenere segrete le relazioni amorose più significative. Nel settembre 2019, infatti, Virginia Montemaggi ha deciso di condividere con i suoi follower la storia con Vincenzo Cairo, anch’egli TikToker e artista musicale. I due hanno vissuto una storia intensa, costellata da numerose foto romantiche insieme, ma hanno deciso di separarsi nell’estate del 2020.

Sul suo profilo Instagram Virginia è solita pubblicare foto di sé stessa, brevi video per pubblicizzare i suoi contenuti o storie in cui racconta la sua vita a Roma, dove vive. Il suo patrimonio è sconosciuto.

Chi è Vincenzo Cairo, l’ex fidanzato di Virginia Montemaggi

Nato il 2 giugno 2000 a Roma sotto il segno dei gemelli, Vincenzo Cairo vive nella Capitale dove studia Economia all’università. Nonostante sia molto timido, ha superato i suoi timori e ha aperto un profilo su TikTok nell’agosto del 2018, e il suo talento canoro viene rapidamente individuato dall’agenzia Cantieri Sonori.

Proprio l’agenzia gli assicura il suo primo evento pubblico, e da allora la sua carriera da cantante è decollata. In particolare, il suo brano più conosciuto è Come lo Spieghi, pubblicato nel marzo 2020, dedicato proprio all’ex fidanzata Virginia.

Virginia Montemaggi: le curiosità sul suo conto

I suoi idoli sono Alberico De Giglio e Antony Di Francesco.

intitolato ‘The Battle. La sfida’, pubblicato nel 2019 da Magazzini Salani. I suoi idoli sono Alberico De Giglio e Antony Di Francesco.

