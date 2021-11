Joseph Germanotta è il padre di Lady Gaga e marito di Cynthia, e nelle sue vene scorre sangue tricolore: vediamo tutto quello che c’è da sapere su di lui!

Joseph Germanotta ha conosciuto la luce dei riflettori e il mondo dello spettacolo grazie alla sfavillante carriera di sua figlia, Lady Gaga, ma non ha mai lasciato che il successo gli andasse alla testa. Imprenditore e ristoratore, Joseph (detto Joe) ha una grande passione per il cibo, tanto che gestisce un ristorante italiano a New York e ha scritto un libro di ricette. Ma bando alla chiacchiere, e vediamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto: biografia, vita privata e curiosità!

Joseph Germanotta: biografia e carriera

Joseph “Joe” Germanotta è nato a Elizabeth, nel New Jersey, il 9 agosto 1957 sotto il segno zodiacale del Leone, ma ha origini tutte italiane: i suoi genitori, infatti, sono originari di Naso, un piccolo paesino in provincia di Messina. Chissà, forse la passione per il cibo e la cucina di Joe arriva in qualche modo proprio dal suo sangue tricolore, o nel desiderio di tenere vive le tradizioni e i gusti dei suoi genitori. Seguendo la sua passione, Joe si è infatti laureato alla School of Hospitality Business, (che sarebbe una sorta di equivalente universitario della scuola alberghiera) nella Michigan State University.

Fiero delle sue radici, Joseph Germanotta è proprietario della Joanne Trattoria, ristorante a New York che offre una varietà di cibi italo-americani, come le polpette o le lasagne. Il locale, semplice e umile, ospita le foto di famiglia e ha le pareti adornate da alcuni dipinti della campagna toscana. Joe è anche proprietario dell’Art Bird & Whiskey Bar nella Grand Central Terminal.

Ha fondato e gestisce, infine, un’azienda che si occupa dell’installazione del WiFi nelle catene di alberghi. Proprio come la moglie Cynthia non è estraneo all’impegno sociale e civile, tanto che siede nel consiglio di amministrazione dell’organizzazione di beneficenza di Lady Gaga, la Born This Way Foundation (di cui la moglie è presidente).

Joseph Germanotta: la vita privata

Joseph Germanotta preferisce condurre una vita riservata, e non lascia trapelare troppi particolari preferendo concentrarsi sulle sue attività. Come accennato ha origini siciliane, e aveva una sorella di nome Joanne mancata tragicamente nel 1974 dopo essersi ammalata di lupus. È, come accennato in precedenza, marito di Cynthia Germanotta (i due si sono sposati nell’83) con cui vive nell’Upper West Side di Manhattan, New York, ed è padre di Stefani e Natali.

Ha un profilo Instagram e Twitter, ma li usa piuttosto sporadicamente e quasi esclusivamente per comunicare novità ed eventi riguardanti il suo ristorante. Si stima che il suo patrimonio si aggiri intorno ai 5 milioni di dollari.

Chi è Cynthia Germanotta, la moglie di Joseph

Cynthia Germanotta nasce a Wheeling, West Virginia il 30 agosto del 1954 sotto il segno della Vergine. Dopo aver conseguito un master in amministrazione pubblica presso la George Washington University trova lavoro da Verizon come dirigente delle telecomunicazioni nelle vendite e nella gestione.

Celebre come paladina della salute mentale, Cynthia è co-fondatrice e presidente della Born This Way Foundation, associazione no profit che si propone di combattere il bullismo, e nel 2019, è stata nominata ambasciatrice della salute mentale da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità delle Nazioni Unite.

Joseph Germanotta: 3 curiosità

Il nome del suo ristorante, Joanne Trattoria, è un tributo alla memoria della sorella scomparsa.

Nel corso di un intervento a La vita in diretta ha svelato che il piatto preferito di Lady Gaga è il pollo al limone con i carciofi.

Ha scritto un libro di ricette chiamato Joanne Trattoria Cookbook: Classic Recipes and Scenes from an Italian-American Restaurant.

