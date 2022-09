Arisa è stata costretta ad annullare una data del suo tour per dei non meglio precisati problemi di salute.

Lo staff di Arisa ha fatto sapere attraverso un comunicato ufficiale che la cantante è stata costretta a cancellare la data del suo concerto (previsto per il 2 settembre a Velletri) per dei problemi di salute. Arisa al momento non ha rotto il silenzio sulla questione ma sembra che abbia subito un intervento chirurgico e che dovrà restare a riposo per alcune settimane.

Arisa

Arisa: concerto annullato per problemi di salute

In tanti tra i fan di Arisa sono preoccupati per le sue condizioni visto che, nelle ultime ore, il suo staff ha comunicato l’annullamento del suo concerto a Velletri. Secondo le indiscrezioni che si sono intercorse in queste ore in rete la cantante dovrà restare a riposo per alcune settimane a seguito di un non meglio precisato intervento. La cantante, di solito molto attiva sui social, non ha ancora tranquillizzato i suoi fan svelando di quale intervento si sia trattato.

L’ultimo periodo è stato particolarmente complesso per Arisa, che ha confessato di non credere più nell’amore (a seguito della rottura dal ballerino Vito Coppola). La cantante ha anche confessato che, se dovesse pensare ad avere un figlio in futuro, lo farebbe da sola.

Riproduzione riservata © 2022 - DG