Ha fatto chiacchierare la fine del lungo fidanzamento tra Valentina Ferragni e Luca Vezil. I due, che sono stati insieme per ben nove anni, sembravano una delle coppie più affiatate del web. Invece, come spesso accade, dietro ai sorrisi social, si nascondono problemi e crisi di coppia di cui raramente il popolo della rete viene a conoscenza. Così, dopo svariati mormorii sui due, Luca e Valentina hanno ufficializzato la rottura.

Poche ore dopo aver annunciato di essere nuovamente single, la sorella minore di Chiara Ferragni è volata in Spagna, a Madrid, per alcuni giorni spensierati insieme alle amiche.

Se la giovane imprenditrice si è limitata a condividere video ed immagini che la ritraggono solo con compagnie femminili, c’è chi vocifera che Valentina sia andata a trovare il nuovo presunto fidanzato.

Come fa sapere The Pipol, infatti, pare che la Ferragni junior si sia invaghita di un attore spagnolo più piccolo di lei di 10 anni.

Il nuovo bel compagno di Valentina sarebbe l’attore spagnolo Alvaro De Juana, new entry della serie tv Elite nella quale interpreterà il ruolo di Didac.

Il giovane, la cui popolarità è esplosa in Spagna grazie alla soap opera Amar para siempre, pare sia riuscito a fare breccia nel cuore dell’influener facendole dimenticare ben presto Luca Vezil.

Al momento, nessuno dei diretti interessati, ha confermato o smentito il gossip.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram