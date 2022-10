Paolo Bonolis ha accettato la malattia della figlia Silvia, ma non nasconde la rabbia per quanto successo quando era ancora in fasce.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non hanno mai taciuto sulla malattia che ha cambiato la vita della figlia Silvia e, di conseguenza, dell’intera famiglia. La ragazza, che oggi ha quasi 20 anni, è stata colpita da un’ipossia durante un intervento in fasce che ha compromesso parte delle capacità motorie e cerebrali. Tutto il clan Bonolis, dunque, si è stretto attorno a lei per renderle la vita meno problematica, ma Paolo non riesce a rasserenarsi di quanto accaduto.

Paolo Bonolis, la rabbia per la figlia Silvia

Intervistato dal Corriere della sera, il conduttore Mediaset si è detto arrabbiato per quanto accaduto nella sua famiglia e per lo stato di salute della figlia Silvia.

“Dio non c’entra né come soluzione né come problema – ha commentato lui parlando del suo rapporto con la fede – . Scusi, qui parlo per l’esperienza di mia figlia. Comunque, sono piccole rabbie che uno conserva”.

“[..]Sono felicissimo di Silvia, felicissimo di come è sempre allegra, le voglio un bene dell’anima, mi diverte, è piena di energia – ha aggiunto lui, soffermandosi sui problemi della figlia – . Però quello che è successo è successo, e come disse il Marchese del Grillo: potrò essere ancora un po’ inca**ato per ‘sto fatto? Mi fa rabbia perché non ho armi per affrontarlo se non l’accettazione e l’amore. Però a me fa male. Tutto qua”.

