Nelle ultime ore ha fatto il giro del web il foglietto di appunti con cui Silvio Berlusconi ha dipinto Giorgia Meloni. “Comportamento arrogante, offensivo, nessuna disponibilità al cambiamento, è una con cui non si può andare d’accordo”, si leggeva sugli appunti dell’ex premier, mentre la neo eletta Meloni aggiungeva: “Mi pare mancasse un punto tra quelli elencati da Berlusconi: che non sono ricattabile”. Sembrava, dunque, che nella destra si prospettasse la prima – grave – frattura cui, secondo il Corriere della sera, hanno tentato di porre rimedio i figli di Berlusconi.

Secondo quanto riporta il quotidiano, la probabile futura premier ha parlato con Pier Silvio Berlusconi per ben due volte la scorsa settimana e l’amministratore delegato di Mediaset avrebbe trasmesso un messaggio al padre.

“Non puoi non trovare un accordo”, pare abbia suggerito Pier Silvio all’ex premier, mentre la figlia Marina avrebbe intimato al padre: “Fermati”.

Anche due fidi collaboratori di Berlusconi, Fedele Confalonieri e Gianni Letta, gli avrebbero suggerito lavorare per la ricomposizione.

E, proprio nelle ultime ore, poco prima dell’incontro pomeridiano tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, l’ex premier ci ha tenuto a tranquillizzare gli animi.

“Queste cose ce le lasceremo alle spalle. E tra pochi giorni avremo anche il governo, vedrete. Anche io vorrei che al Quirinale finissimo per andare tutti assieme, che cosa credete?”, ha commentato il politico mettendo a tacere tutti.

