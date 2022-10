Marta Flavi, eliminata da Ballando con le stelle, ha accusato Milly Carlucci di non aver accontentato una richiesta fatta prima dello show.

Tra le concorrenti più acclamate di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, Marta Flavi ha salutato lo show del sabato sera di Rai 1 con largo anticipo rispetto alle previsioni. Esclusa alla seconda serata, la conduttrice si è lasciata andare ad un lungo sfogo per l’ultima performance, che ha lasciato a desiderare anche a causa di una costola leggermente incrinata. La Flavi, però, ha accusato Milly Carlucci di non aver assecondato le sue richieste.

Marta Flavi, l’accusa a Milly Carlucci

Nell’ultima esibizione in coppia con Simone Arena, Marta Flavi è apparsa giù di morale, quasi impreparata e completamente in balia del compagno di ballo.

Davanti alla giuria, la concorrente di Ballando con le stelle ha ammesso di aver passato giorni molto duri. “Io non pensavo che fosse così dura. Soprattutto è dura perché ti rendi conto che non riesci a fare delle cose. Non sono le ore in sala che mi pesano, ma i limiti – ha ammesso lei – […] Un giorno sono stata proprio in crisi. Siccome dietro ai vetri qui ci sono le telecamere. A me veniva da piangere. Quindi mi sono tolta il microfono, sono scappata fuori e ho pianto”.

Già di suo poco talentuosa nel ballo, Marta Flavi ha rivelato al settimanale Gente di aver fatto una richiesta ben precisa a Milly Carlucci prima di Ballando con le stelle. La conduttrice, però, non ha preso in considerazione la sua proposta.

“A dire il vero le avevo chiesto un ballerino agè, visti i miei 71 anni, ma non mi ha ascoltato – ha raccontato – . Quando mi ha telefonato per propormi di partecipare, le ho confessato che non sapevo muovere un passo. Lei mi ha rassicurata ‘Sei l’ospite ideale!’”.

