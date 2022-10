L’investigatore privato Ezio Denti, finito al centro delle polemiche per presunte dichiarazioni sulla separazione tra Totti e Ilary, va all’attacco.

Ezio Denti era stato indicato come l’investigatore privato scelto da Ilary Blasi per documentare il tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi. In seguito ad alcune dichiarazioni uscite sul settimanale Nuovo, in cui Denti parlava della cifra spesa dalla conduttrice Mediaset e di come fosse riuscito a rintracciare Totti, l’uomo è intervenuto smentendo qualunque tipo di intervista. Anche l’avvocato di Ilary Blasi, Simeone, si era fatto sentire sostenendo si trattasse dell’ennesima fake news ai danni della sua assistita.

Ezio Denti al vetriolo contro l’avv. Simeone

Raggiunto da Adnkronos, Ezio Denti ci ha tenuto a chiarire che le dichiarazioni sul conto di Ilary Blasi e dei loro presunti rapporti di lavoro erano già state smentite mesi prima, e con molto anticipo rispetto all’ultimo intervento dell’avvocato Simeone.

“Tengo a precisare che ho provveduto a smentire prontamente le illazioni circa il mio presunto coinvolgimento nella vicenda Francesco Totti-Ilary Blasi, rilasciando una dichiarazione a mezzo Adnkronos, già in data 19 settembre 2022, qualche ora dopo la divulgazione delle prime notizie a riguardo[…]”, ha precisato Denti.

“Se avessi bisogno di pubblicità, proprio come qualcuno ha insinuato, allora sì che lo farei, cavalcando l’onda, ma non è un modus operandi che appartiene alla mia professionalità – ha aggiunto furioso – . Perché l’Avvocato Simeone che, fino a venerdì 13 ottobre, non ha mai smentito articolo alcuno, nonostante sino ad ora, ne siano usciti a bizzeffe e di ogni tipologia, ha deciso di intervenire solo adesso, dopo più di un mese?”.

Infine l’affondo di Denti: “Concludo asserendo che un caso di corna, seppur eccellente visto che coinvolge Francesco Totti e Ilary Blasi, è per me inezia, un lavoro dozzinale e poco importante; inoltre, non me ne sarei mai vantato!”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG