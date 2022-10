Proprio quando Francesco Totti ha deciso di ufficializzare la relazione con Noemi Bocchi, c’è chi sostiene sia ancora innamorato di Ilary Blasi.

Sull’affair Totti-Blasi sono state tante le voci che hanno deciso di esprimere la propria opinione a riguardo. L’intervista fiume dell’ex giallorosso ha dato il via ai pettegolezzi e ha portato l’attenzione sulla scelta di Ilary di ingaggiare un investigatore privato per scoprire i movimenti dell’ex marito. Ed è stato proprio colui che ha seguito Totti nella lunga frequentazione con Noemi Bocchi a voler dire la sua sulla separazione più chiacchierata di sempre.

L’investigatore privato su Totti e Ilary

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, l’investigatore privato Ezio Denti ha avuto modo di esprimere la sua personale opinione sui protagonisti del gossip del momento.

L’esperto, noto per essere stato consulente alla difese in processi pensali come quelli di Yara Gambirasio, è stato ingaggiato dalla conduttrice Mediaset per pedinare l’ormai ex marito, ma pare abbia le idee chiare su Totti e il suo reale stato d’animo.

“[…]Nel caso di Totti io mi sento di dire che lui è ancora innamorato della moglie – ha sentenziato – . Penso che abbia intrecciato un’altra relazione perché sentiva che ormai con Ilary si era rotto qualcosa”.

Denti, inoltre, ha confermato che la frequentazione tra Totti e la Bocchi è avvenuta anche in presenza della figlia Isabel, la più piccola di casa.

