Domanda scomoda, risposta sincera ma è comunque bufera social per Chiara Nasti che ha spiegato la scelta di non vaccinarsi per il Covid.

Inevitabile, come una sentenza: quando parla lei, e in questo caso quando risponde alle domande dei fan, si genera sempre della polemica. Stiamo ovviamente parlando di Chiara Nasti che, come è solita fare, ha risposto con grande sincerità e schiettezza ai fan anche a proposito di temi delicati come il vaccino per il Covid a cui lei, evidentemente, ha detto no.

Chiara Nasti e il no al vaccino per il Covid

Chiara Nasti

Nel corso di un breve Q&A su Instagram, Chiara Nasti ha avuto modo di soffermarsi su diversi temi tra cui la gravidanza e anche la questione vaccino sollevata da un seguace che le ha domandato appunto per quale ragione avesse deciso di non farlo.

“Perché hai deciso di non vaccinarti?”, è stata la domanda di un utente. La giovane compagna di Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, ha risposto: “Ma era proprio necessario? Alla fine ho fatto bene. Non è cambiato nulla… probabilmente con un vaccino avrei avuto anche dei problemi. Odio gli obblighi.. faccio sempre l’opposto”.

In tanti sui social non hanno preso bene le parole della giovane influencer tanto che su Instagram e Twitter si possono trovare diversi utenti arrabbiati come tale @camismyikigai che ha pubblicato in un post la storia della Nasti con tanto di commento:

“Non è cambiato nulla” vallo a dire a quelli che sono morti nei primi mesi e a coloro che per fortuna si sono salvati grazie proprio al vaccino pic.twitter.com/UKEf69o8jw — Ilenia🌸 (@camismyikigai) October 12, 2022

Tra gli altri argomenti trattati anche le paure. Alla domanda sulla sua paura più grande, la giovane futura mamma ha risposto: “Mmm. Sinceramente credo che la vita sia tutto destino. Se devono accadere le cose (belle o brutte che siano) che accaderessero. Vuol dire che così doveva andare. Però paure proprio non ne ho al momento”, ha risposto in modo diretto la Nasti.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG