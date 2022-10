Nuova vita per Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti: la conduttrice starebbe per acquistare una nuova casa lontano da Roma.

Francesco Totti sembra aver deciso di trasferirsi in un’altra abitazione in quel di Roma dopo la separazione da Ilary Blasi. Lo stesso non poteva che fare anche la conduttrice che, stando ai recenti rumors, starebbe addirittura pensando, anche causa lavoro, di trasferirsi altrove e comprare una nuova casa.

Ilary Blasi, la casa lontano da Roma: i dettagli

Ilary Blasi

Stando all’ultima voce pubblicata dal settimanale Oggi, Ilary Blasi ha deciso di cambiare casa per non restare stabilmente in quella villa condivisa per anni con Totti. A spingere verso questo passo di trovare una nuova abitazione, ovviamente, anche questioni lavorative che dovrebbero portarlo dunque ad una dimora in quel di Milano.

Non è dato sapere se l’abitazione della Blasi sarà ufficialmente un acquisto o solo in affitto, certo è che c’è l’intenzione di cambiare aria.

Secondo “IN Italia“, a Milano ci sarebbero degli gli appartamenti disponibili al Bosco Verticale, un complesso di due palazzi residenziali a torre che si trova nel Centro direzionale di Milano, ai margini del quartiere Isola. In particolare si parla nel dettaglio di un appartamento al 24esimo piano della torre più alta. 282 metri quadrati, parquet di noce e marmi pregiati, un balcone privato, una cabina armadio, master bedroom con bagno interno, due camere da letto extra e un box privato.

Un’alternativa potrebbe, invece, arrivare dalle Residenze dei Giardini.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della conduttrice:

