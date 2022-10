Al GF Vip potrebbe nascere una nuova coppia? Protagonisti Antonino Spinalbese e Giaele De Donà, ma il pubblico non la pensa proprio così…

Non solo Antonella ed Edoardo, al GF Vip potrebbe nascere una nuova coppia. Non stanno sfuggendo ai telespettatori gli ultimi atteggiamenti “dolci” tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà tra cui pare esserci, quantomeno, del tenero. Non tutti, però, pensano ad un rapporto sincero quanto ad un tentativo di “fare notizia”, magari da parte della produzione.

GF Vip, Antonino Spinalbese e Giaele De Donà “in love”?

Antonino Spinalbese

“E’ il mio tipo. Ti assicuro che con Antonino io l’ho sempre detto, se non fossi sposata, se fossi entrata qui da single… A me lui piace come persona, ma per quello cerco di stargli troppo vicino, sono la prima che si allontana”. Parole di Giaele su Antonino Spinalbese che, però, almeno fino ad ora, sembrano non avere riscontro coi fatti.

La conferma sarebbe arrivata da alcuni momenti di complicità e coccole tra i due che sembrano far intendere l’esatto contrario di quanto detto dalla donna. Gli spettatori hanno, infatti, osservato diversi approcci, specie da parte della donna, molto teneri con l’ex di Belen che sembrano far pensare alla possibile nascita di un nuovo amore.

Per tanti la speranza è di veder sbocciare la coppia anche se, per alcuni, si tratta solo di un tentativo per attirare l’attenzione. In un certo senso a confermare tale versione sarebbe stato anche Charlie Gnocchi ha detto: “Ieri mi hanno tormentato in confessionale con la storia di Antonino e Giaele, chiedendomi cosa ne pensassi di loro due. Io ho detto che vedevo Giaele ubriaca con le stecche in mano e Antonino con le pa**e piene”.

Insomma, cosa starà acccadendo davvero all’interno della casa? Solo le prossime giornate diranno di più.

Di seguito il post su Twitter di un utente che ha notato le “attenzioni” al GF Vip tra i due:

MASSAGGI RECIPROCI TRA ANTONINO SPINALBESE E GIAELE DE DONÀ

Nonostante le resistenze di Antonino #Spinalbese, la vicinanza tra il VIP e Giaele De #Donà si fa sempre più evidente: nascerà qualcosa di più?#gfvip22 #gfvip #gfvip7 #vipponi pic.twitter.com/9ExjsmWe7j — 🌟Angelo 💫 (@Ang_Gulino) October 12, 2022

