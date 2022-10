Disavventura per la madre di Chiara Ferragni, aggredita in taxi a Milano. Sui social arriva anche il commento di Selvaggia Lucarelli.

Spiacevole episodio avvenuto alla madre di Chiara Ferragni, la signora Marina Di Guardo. La donna doveva recarsi in aeroporto e ha deciso di fare affidamento su un taxi. Peccato che durante il viaggio sia successo davvero di tutto…

Chiara Ferragni, il racconto della madre

Chiara Ferragni

Il racconto della madre di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni arriva dai social e dalle sue stories Instagram, al momento nn più disponibili: “Stamattina prendo un taxi per andare a Linate. Sono in ritardo e chiedo al tassista di seguire il percorso che abitualmente percorro per andare all’aeroporto”.

Una richiesta che non viene accolta e non solo. L’uomo perde tempo e rischia di farle perdere l’aereo: “(il percorso) Viene in parte disatteso e allungato, con perdita di tempo e soldi (Oltretutto l’aereo partiva dopo un’ora e tre quarti e non è il caso di attardarsi)”.

La storia della signora Di Guardo prosegue: “Chiedo il motivo di quella variazione e mi viene risposto che nel caso non sia contenta, posso scendere e cercare un altro taxi. Anzi, il conducente accosta la vettura e mi invita, in maniera aggressiva a scendere subito”.

“Mi rifiuto (non posso sprecare tempo a cercare un altro taxi, perderei il mio volo) e solo quando minaccio di chiamare la polizia, si decide sbuffando, a proseguire il viaggio. Arrivo con un conto salatissimo da pagare (mai speso così tanto per Linate) scaricata all’inizio dell’area partenze, dovendo camminare ancora per arrivare all’entrata. Mi chiedo se sia possibile un simile comportamento. Anche a voi è successo qualcosa di simile?”.

Le parole della madre delle Ferragni sono accolte anche da chi, con i taxi e i tassisti non ha avuto ultimamente un ottimo rapporto, Selvaggia Lucarelli. La nota giornalista, che non perde occasione per punzecchiare i Ferragnez quando lo ritiene opportuno, ha colto la palla al balzo per scrivere: “Ferragni madre sui taxi milanesi, forse è la volta buona che si smuove qualcosa”. Il riferimento è probabilmente al forte potere che l’imprenditrice digitale e il marito Fedez detengono nel capoluogo milanese.

Vedremo se la vicenda avrà dei risvolti.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della signora Marina Di Guardo insieme alle altre Ferragni di casa:

Riproduzione riservata © 2022 - DG