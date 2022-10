Antonella Fiordelisi sta vivendo una flirt all’interno della casa del GF Vip ma fuori c’è chi parla di sentimenti per qualcun altro…

Se nelle scorse ore all’interno della casa del GF Vip si era vissuto qualche momento di intimità o presunta tale tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, dall’esterno della dimora del reality c’è chi proprio non è convinto di questa “relazione”. Parliamo del suo ex, Francesco Chiofalo, che ha affermato che la giovane donna sarebbe ancora innamorata di lui.

Antonella Fiordelisi innamorata? Parla l’ex

Antonella Fiordelisi

Sebbene dalla casa del GF Vip arrivino segnali che vorrebbero Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria vicinissimi emotivamente e fisicamente, stando al suo ex, Francesco Chiofalo, la ragazza sarebbe ancora innamorata di lui.

L’uomo ha raccontato al magazine Nuovo la sua visione dei fatti: “Anche se mi ha lasciato lei, continua a lanciare frecciatine a Drusilla e prova un rancore immotivato nei miei confronti. In più, ha ancora il mio nome tatuato sul braccio e non si è più fidanzata”.

Chiofalo, ora felicemente fidanzato con Drusilla Gucci, ha poi raccontato perché la sua relazione con la Fiordelisi sia finita: “Per accontentare suo padre, che non voleva che uscisse con me per via del mio aspetto troppo tatuato. Siamo stati insieme due anni e non ci sono mai state circostanze spiacevoli che potessero giustificare la fine della storia. Un’occasione mancata, eravamo una bella coppia”.

Insomma, le parole del ragazzo sembrano portare ad una sola conclusione: la Fiordelisi sarebbe ancora innamorata di lui. Ma sarà davvero così?

Di seguito un recente post su Instagram della Fiordelisi che dalla Casa del GF Vip sta facendo gestire sicuramente le sue pagine social a qualcuno:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG