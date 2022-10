Il frontman dei Maneskin Damiano David ha rivelato di una disavventura che lo ha portato a credere di poter morire. Le parole.

È finalmente uscito il video musicale della nuova canzone dei Maneskin: ‘The Loneliest’. Alla fine della clip, il frontmane del gruppo Damiano David muore affogato. Una scena che lo stesso cantante ha raccontato di aver ovviamente girato in prima persona e che ne ha messo a rischio la vita per davvero. Almeno secondo lui…

Il racconto di Damiano David

Damiano Maneskin

Parlando nel corso di una diretta su Youtube in occasione del lancio del video dell’ultimo lavoro, Damiano David ha raccontato: “Sono molto fiero di questo pezzo. Questa è la canzone più personale che ho scritto. Non sono più insicuro e sono perciò pronto ad aprirmi. Sono contento che stia piacendo. La canzone è stata scritta durante una bella writing session a Los Angeles. È una delle ultime a cui ho lavorato. Gli altri membri del gruppo ricevevano i loro amici, la mia ragazza (Giorgia Soleri ndr) invece era malata e non poteva venire a trovarmi”.

Dopo aver spiegato le emozioni che hanno fatto nascere questa canzone Damiano ha spiegato anche di cosa sia accaduto per girare la scena finale sotto l’acqua: “Come vedete nel video in alcune scene sono sott’acqua. Ci sono stati momenti non facili mentre giravamo quel pezzo. Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio. Ragazzi giuro l’ho pensato davvero. Se è stata la prima volta in cui mi sono avvicinato alla morte? No, ero un ragazzo molto vivace, mio padre mi ha salvato la vita almeno due volte”.

Di seguito un recente post Instagram del frontman dei Maneskin:

Riproduzione riservata © 2022 - DG