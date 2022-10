Complimenti e belle parole per Sonia Bruganelli direttamente da un lettore di Chi che ha scritto una lettera per la donna dello spettacolo.

Spesso criticata per le parole e gli atteggiamenti, tra televisione e social, Sonia Bruganelli ha, invece, ricevuto in queste ore un grande attestato di stima con tanto di paragone importante da un certo signor Roberto, lettore di Chi, che ha inviato una lettera al settimanale diretto da Alfonso Signorini che ha deciso di pubblicare le sue parole…

La lettera in favore di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli

Nella lettera mandata a Chi e pubblicata da Signorini, si leggono parole al miele per Sonia Bruganelli, già ad iniziare dal titolo che il direttore del settimanale ha dato al tutto: “Sonia: la sincerità dell’antipatica”

Il testo della lettera recita: “Dopo gli esordi cinematografici Alberto Sordi ebbe la sua grande occasione grazie al suo amico Fellini […]. L’attore romano ha incarnato perfettamente l’italiano con i suoi vizi e, soprattutto, le sue virtù e ha avuto, in una eccezionale carriera, il coraggio di non nascondersi dietro ruoli facili, accettando di portare il peso dell’antipatia o della viltà. Oggi Sonia Bruganelli, con le dovute differenze, è il Sordi della tv”.

“È bravissima a incarnare il ruolo della donna arrivata, con un matrimonio solido e importante, che non si vergogna di sventolare sui social ricchezza e status. Credo che in Italia sia tra le persone più bersagliate dagli haters, ma lei punta dritta regalandoci, talvolta, anche con la glacialità del suo sguardo, perfino momenti di autentica tenerezza. Non è facile vivere il ruolo di antipatico, non è semplice esser ricordati perché si vive nel lusso e si generano mille ripicche o stilettate, vergate sui commenti dei follower; ma Sonia riesce a gestirli glissando ed evitando di cadere nella trappola della spirale d’odio”

E ancora: “La gente non perdona a una bionda piacente di essere arrivata, non le perdona il legame con il potente Paolo Bonolis e forse nemmeno la partecipazione da opinionista al Grande fratello Vip. Il colore dei suoi occhi l’avvicina più che al mare mediterraneo, alla glaciale terra d’Islanda, sembra la principessa di Frozen, con un cuore temperato dal freddo, ma con la sua acconciatura Anni 80, gli abiti sgargianti e i jet privati usati anche per andare in toilette, è più vera di tanti altri perché – cito Sordi – lei è Sonia Bruganelli e noi non siamo un c***o. Quindi lode alla Bruganelli che non si vergogna di mostrare lusso e potere, d’essere antipatica di fronte a chi cerca sempre di compiacere il pubblico e forse, caro direttore, lei che l’ha scelta, sa bene che Sonia è più vera del vero. Roberto”.

Una lettera che ha ricevuto la risposta di Alfonso Signorini che si è detto d’accordo con lui ma anche il “grazie social della diretta interessata.

Di seguito il post Instagram della Bruganelli con le parole del signor Roberto:

