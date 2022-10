Angela Melillo ha festeggiato l’addio al nubilato in compagnia delle sue più care amiche: brindisi in costume e sauna: tutte le foto.

Angela Melillo presto sposa, anzi, prestissimo. La donna si sposerà il 14 ottobre col suo Cesare San Mauro e nelle ultime ore è stata trascinata dalle sue amiche più care in un addio al nubilato molto “frizzante”. Presenti tanti volti vip che tra sauna, costumi appariscenti e bollicine hanno fatto passare dei bellissimi momenti alla bionda.

Angela Melillo, l’addio al nubilato: le immagini

Angela Melillo

Angela Melillo non sta più nella pelle in vista del matrimonio che venerdì 14 ottobre la vedrà in sposa al compagno Cesare San Mauro, avvocato cassazionista romano, classe 1956, a cui la showgirl 55enne è legata ormai da moltissimi anni.

La nota donna dello spettacolo ha festeggiato nelle ultime ore un bellissimo addio al nubilato in compagnia di diverse donne note della tv. Samantha De Grenet, Elisabetta Ferracini, Stefania Orlando, Manila Nazzaro e Milena Miconi sono state capaci di organizzarle una grande festa a base di sauna, bagni in costume e brindisi vari.

Da quanto si apprende, la De Grenet sarà la testimone di nozze di Angela. Proprio la Melillo a Chi ha raccontato a proposito della cerimonia: “Ci saranno pochi invitati perché io e lui la sera stessa partiremo per un luogo top secret, per un mini viaggio di nozze. Nell’invito abbiamo scritto: ‘Dopo la cerimonia seguirà…un bel niente’”. E allora niente festa? Non esattamente.

La soubrette ha infatti spiegato: “La festa vera la faremo in primavera con tanti invitati e brindisi e sorrisi pieni di divertimento”.

Di seguito alcune immagini e filmati pubblicati su Instagram in un post proprio dalla prossima sposa:

