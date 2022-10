Adriana Volpe ci mette la faccia in merito alla vicenda che la vede coinvolta con le accuse di maltrattamenti da parte dell’ex marito.

“È il mio primo e ultimo comunicato che faccio”. Esordisce così Adriana Volpe sui social con un video pubblicato in queste ore con il quale vuole fare chiarezza in merito alla vicenda che la vede coinvolta insieme al suo ex marito, accusato di condotta violenta. La donna ha dato la sua spiegazione ha chiesto rispetto per una questione che coinvolge anche la figlia di 11 anni.

Adriana Volpe e il video: la spiegazione e la richiesta

ADRIANA VOLPE

Sebbene ci siano dei lati chiaramente oscuri su questa vicenda, e l’ex marito di Adriana Volpe, attraverso il suo avvocato, abbia respinto ogni accusa, la donna ha voluto replicare con un comunicato sotto forma di video pubblicato sui social.

“È il mio primo e ultimo comunicato che faccio. Vi chiedo di rispettare una situazione molto delicata e grave perché è in atto un procedimento penale per maltrattamenti. Siete di fronte ad un codice rosso con una minore che oggi ha solo 11 anni”, ha detto la showgirl.

“Leggo l’ultima dichiarazione dove mi si accusa così: ‘registrava le conversazioni tra il padre e la figlia’ come se fosse un’oscenità. Certo che ho registrato, e credetemi non è una cosa che si fa a cuor leggero. L’ho fatto per proteggere la mia piccola perché quando si denuncia bisogna portare le prove dei gravi maltrattamenti che vengono subiti. Questo messaggio voglio che arrivi a tutte le donne che hanno subito violenza: non bisogna ne vergognarsi e ne pensare che sia un illecito se registrate per portare delle prove”. E ancora: “Questo messaggio voglio che arrivi a tutte le donne che hanno subito violenza non bisogna ne vergognarsi e ne pensare che sia un illecito se registrate per portare delle prove”.

Di seguito il post Instagram della Volpe con tanto di ulteriori spiegazioni scritte nella didascalia:

