Soleil Sorge si è lasciata andare ad alcune parole sui social riguardo il suo personale momento tra vita privata e lavoro.

Sempre molto attiva sui social, Soleil Sorge è stata protagonista di un breve Q&A con i propri fan su Instagram. La donna ha raccontato alcune cose relativamente alla sua vita, privata e lavorativa, ammettendo che, nonostante tutto stia andando bene non si senta serena e tantomeno felice. Tra le risposte date ai seguaci, anche un pensiero sul GF Vip che lei conosce molto bene.

Soleil Sorge e le confessioni social

Soleil Sorge

A chi le ha chiesto come stesse, Soleil Sorge ha risposto con una sorta di sfogo: “È uno di quei periodi in cui non sono per niente serena né felice. Nonostante sia un momento molto bello lavorativamente purtroppo la vita decide sempre di sorprenderci con i pesi più pesanti in momenti impensabili”, le sue parole.

“Ma lavoro ogni momento per la mia serenità. Cerco di esserlo ogni giorno, attraverso ogni scelta, consapevole del fatto che anche questo momento passerà, concentrandomi sul coraggio e soprattutto sul positivo. Quando la vita ci dà limoni, bisogna farci una limonata. La vera felicità deriva da una ricercata e praticata serenità-Questa si ottiene facendo le giuste scelte per il nostro benessere e azioni ogni giorno”.

Tra le domande che le sono state rivolte dai fan, anche una sul GF Vip e su cosa lei pensi della trasmissione: “Il Gf Vip non nasce come programma educativo, nasce come intrattenimento e reality show. E come dice il nome, è basato sulla rappresentazione della “realtà”. Ovvero situazioni di vita reale, non sceneggiate. Pertanto, come la nostra realtà, ha situazioni, dinamiche e persone più o meno educative. Trovo in realtà molto educativo il fatto che si possa analizzare la nostra società odierna, che si possano affrontare alcune tematiche e che porti ad ogni modo ala riflessione sull’essere umano”.

Di seguito un recente post Instagram della giovane donna:

