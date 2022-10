Belen Rodriguez ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia per una storia social che si pensava fosse rivolta all’ex. Invece…

Belen Rodriguez da record e questa volta non si tratta di like o click sui social bensì del numero di Tapiro d’Oro ricevuti, ben 31. La showgirl argentina è stata, infatti, raggiunta da ‘Striscia la Notizia’ che le ha consegnato il “premio” per una vecchia storia Instagram nella quale era scappato un “vaffa****o” che si pensava fosse rivolto all’ex Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì. In realtà la modella ha rivelato che non era lui il destinatario…

Belen e la verità sul “vaffa” di troppo sui social

Belen Rodriguez

Il tg satirico di Canale 5 ha deciso, tramite l’inviato Valerio Staffelli di “premiare” Belen Rodriguez con quello che è diventato il 31esimo Tapiro d’Oro della vita dell’argentina. Il motivo? Una storia social che si pensava fosse indirizzata all’ex compagno Antonino Spinalbese.

“Forse dovrei ogni tanto prendere delle ‘lezioni lessicali’, così mi è stato detto…ma il vaff**** quando le cose ‘qualcuno’ le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro. […] Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”. Erano state queste, più o meno, le parole dell’argentina.

Affermazioni che la stessa donna ha spiegato fossero indirizzata ad un’altra persona e non a Spinalbese come si credeva: “Nella vita non si discute solo con gli ex compagni, si discute anche con i colleghi: lui mi ha detto di prendere lezioni di italiano e io lo invito a prendere lezioni di canto”.

Insomma, è probabile che la persona in questione sia un cantante o qualcuno che abbia a che vedere col mondo della musica…

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’argentina:

Riproduzione riservata © 2022 - DG