Nuovo caso di presunta bestemmia al Gf Vip, questa volta pare che Amaurys Perez abbia imprecato nel corso dell’ultima diretta su Canale 5.

Amaurys Perez è finito al centro di una polemica nel corso della diretta di ieri, 13 ottobre, del Grande Fratello Vip. Lo sportivo, che già alcuni giorni fa era diventato protagonista del web in seguito ad una bestemmia che non era sfuggita agli orecchi dei telespettatori, pare abbia commesso lo stesso errore. Questa volta, però, in diretta tv. Il video del momento è diventato virale in rete e Alfonso Signorini ha annunciato che gli autori sono al lavoro per analizzare il caso.

Amaurys Perez, rischio squalifica al Gf Vip

La presunta bestemmia di Amaurys Perez sarebbe stata pronunciata nel corso del racconto della storia di Luca Salatino.

In quel momento, lo sportivo, probabilmente pensando di non essere ascoltato, si sarebbe lasciato scappare l’imprecazione.

Gli spettatori che osservano la diretta h24 del Gf Vip, però, non si sono fatti sfuggire l’accaduto e hanno sollevato il caso in rete.

Venuto a conoscenza dei fatti di cui Twitter chiacchierava, Alfonso Signorini ha fatto sapere che gli autori analizzeranno il caso ed, eventualmente, verranno presi i giusti provvedimenti.

“Ci è stato segnalato che nel corso del live c’è stata una presunta bestemmia. Però questo deve essere inconfutabile – ha fatto sapere il conduttore – . Quindi necessita di una verifica. Vi terremo aggiornati e la prossima puntata se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG