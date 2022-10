Giovanni Ciacci, uscito dal Gf Vip dopo il caso Bellavia, ha scelto il silenzio. Ma c’è chi non dimentica i vecchi rancori.

In tempi non sospetti, Giovanni Ciacci aveva attaccato Giulia Salemi, definendola una scomparsa dallo spettacolo così come alcuni colleghi quali Giulia De Lellis e Tommaso Zorzi. Le previsioni dello stylist non sono state affatto azzeccate, anzi. La persiana ha avuto modo di farsi strada nello show biz arrivando a condividere lo stesso palcoscenico proprio con Ciacci negli studi del Grande Fratello Vip: lei come opinionista, lui come concorrente eliminato dal pubblico dopo la bruttissima figura con Marco Bellavia.

Giulia Salemi, la rivincita su Giovanni Ciacci

Due posizioni ben diverse, dunque, per la Salemi e Ciacci che mai, forse, si sarebbe aspettato di poter essere surclassato da Giulia.

Invece lei si è presa una bella rivincita e, intervistata da Vanity Fair, ha dato una lezione di educazione ed eleganza allo stylist.

Proprio riguardo alle parole poco gentile che Ciacci le ha riservato in passato, Giulia ha fatto sapere: “Sono una persona che perdona: andare contro Giovanni adesso sarebbe sparare sulla croce rossa: sarebbe troppo facile attaccarlo in puntata o fare delle battute, non ne vale la pena”.

“Vado oltre: penso che si sia qualificato da solo – ha aggiunto tagliente – . Ha preso 3 esempi di persone non certo scomparse: io, Tommy e la De Lellis siamo forse quelli che lavorano di più. E poi penso che vedermi in studio, in prima serata, alla mia postazione mentre lui è seduto tra gli eliminati sia già una risposta.”

