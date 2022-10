Undici anni di matrimonio e tre figli, ma come erano William e Kate Middleton all’inizio della loro storia? L’ex maggiordomo reale svela i segreti della coppia.

I neo principi del Galles, William e Kate Middleton, sono amatissimi dal popolo britannico. Considerata una delle coppie reali più belle di sempre, hanno conquistato i sudditi con la semplicità e l’educazione che li ha sempre contraddistinti. Kate, in particolar modo, è entrata nel cuore del popolo velocemente: paragonata spesso a Lady Diana, non ha mai sbagliato un colpo nelle uscite ufficiali. E, anche la compianta Regina Elisabetta, era molto legata a lei.

I segreti del fidanzamento tra William e Kate

A ricordare com’era Kate Middleton prima di diventare la principessa del Galles è stato l’ex maggiordomo reale, Grant Harrold, che ha prestato servizio per il principe Carlo dal 2005 al 2011.

Ai tempi, la relazione tra William e la Middleton era ripartita da poco, dopo una rottura iniziale avvenuta per scelta del figlio di Lady Diana.

Kate, però, riuscì a riprendersi il principe e a convincerlo a convolare a nozze e, ai tempi del loro fidanzamento, tutto lo staff reale rimase colpito dalla grande educazione della ragazza.

Harrold ha descritto la giovane Kate come una “ragazza particolarmente con i piedi per terra, molto educata”, “amichevole, divertente e scherzosa” con tutti gli inservienti.

E, a dispetto di quanto si possa immaginare, il fidanzamento tra lei e William è stato molto simile a quello delle coppie comuni.

“Erano come due fidanzati qualsiasi. Sembra pazzesco dirlo, considerando di chi stiamo parlando, però è proprio così – ha riportato l’ex maggiordomo ai media britannici – . Andavo così d’accordo con William e Kate che spesso mi chiedevano di viaggiare con loro. È stato bello e divertente. Non mi trattavano come un dipendente, tra noi si era creato un legame”.

