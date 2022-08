Kate Middleton e William sono una delle coppie Reali più famose del mondo e sembra che la sorte abbia fatto di tutto per farli stare insieme. Scopriamo perché.

Quella tra il Prinicpe William e Kate Middleton è una delle coppie Reali più apprezzate e conosciute del mondo. Il loro amore è stato coronato dalle nozze nel 2011 e dall’arrivo dei tre figli, George Charlotte e Louis. Sono molte le cose però che farebbero pensare a quanto i due fossero quasi “predestinati” a stare insieme: scopriamo perché.

Kate Middleton Principe Wiliam

Kate e William erano destinati a stare insieme: le tappe

È risaputo che William e Kate si sono conosciuti e innamorati mentre entrambi erano studenti universitari della St. Andrew’s, ma non tutti sanno che i due hanno abitato – proprio mentre erano al college – in alloggi che erano situati l’uno al di sopra sopra di quello dell’altra. Per diverso tempo gli studenti hanno soprannominato Kate “Waity Katie” (traducibile come “Kate sa aspettare”), perché sembra che lei fosse cotta di William già prima di conoscerlo, mentre a lui i suoi amici avrebbero sempre parlato spesso di una “beautiful Kate”, spingendolo ad incontrarla.

Prima dell’amore all’università però i due si sarebbero incontrati una prima volta a 9 anni, quando le loro scuole disputarono una partita di hockey a cui presero parte entrambi. In quel caso ovviamente non si presentarono, ma fu comunque una sorta di incontro voluto “dal destino”, ed è solo una delle tante coincidenze nel legame tra il duca e la duchessa.

I due sarebbero infatti anche lontani parenti: secondo il The Mirror sarebbero cugini di 12esimo grado e, pur non avendo titoli nobiliari di diritto di nascita, Kate possiede numerosi avi dal sangue blu. La sua bisnonna, Olive Middleton, apparteneva a una lunga dinastia dedita agli affari ed alla politica inglese e crebbe in una splendida residenza nello Yorkshire insieme alla prozia di Kate, la baronessa von Schunck.

