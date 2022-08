Ad alcune star di fama internazionale è stata diagnosticata la schizofrenia: scopriamo di chi si tratta e le loro tristi storie.

Numerose star e geni incompresi del mondo dello spettacolo hanno sofferto di schizofrenia, una patologia mentale che purtroppo è ancora oggi poco conosciuta e per cui non esiste alcuna cura. Scopriamo di chi si tratta e come hanno affrontato questo problema.

Le star che hanno sofferto di schizofrenia: chi sono

Bettie Page, una delle più celebri attrici e modelle della storia americana, ha sofferto di allucinazioni visive e uditive e inoltre sembra che avesse frequenti attacchi paranoidi. La modella è stata costretta a scontare una pena di 10 anni presso un ospedale psichiatrico dopo aver attaccato il suo padrone di casa. La sua carriera nel mondo dello spettacolo a causa della malattia è progressivamente naufragata.

Altra attrice del passato che si è trovata a convivere con la schizofrenia è stata la famosissima Veronica Lake. La Lake ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’40 ma poi, a causa della malattia e della sua dipendenza da alcol, avrebbe subito un rapido declino che l’ha condotta alla morte (avvenuta il 7 luglio 1973 per un’epatite aggravata dalla sua cirrosi epatica).

Una sorte altrettanto drammatica ha visto protagonista la diva americana Gene Tierney, protagonista dei film Laura e Femmina folle. L’attrice avrebbe subito oltre 30 sedute di shockterapia. Dopo il suo ricovero in un ospedale psichiatrico si allontanò progressivamente dalle scene.

Syd Barret, fondatore dei Pink Floyd, soffriva di schizofrenia ed è stato costretto ad allontanarsi dalla sua celebre band dopo il suo album di debutto. Barret ha vissuto la sua vita in completa solitudine dedicandosi alla pittura, e nel corso degli anni i Pink Floyd gli hanno spesso reso omaggio pubblicamente ricordando il suo enorme talento.

Anche l’ex star bambina di Star Wars: La minaccia fantasma, Jake Lloyd, soffrirebbe di schizofrenia. Nel 2016 è stato trasferito in una clinica psichiatrica e in precedenza è stato arrestato per guida senza patente. L’attore avrebbe anche picchiato sua madre, che ha rivelato pubblicamente che lui fosse sotto effetto degli psicofarmaci.

