Interessante curiosità relativa a Stefano De Martino. Per averlo come dj in discoteca o in un locale si deve spendere una bella somma…

Chi volesse Stefano De Martino per una serata in discoteca, o in generale in un locale, nel ruolo di dj può farlo. Basterà sborsare una lauta somma di denaro per le sue prestazioni. Questa l’interessante indiscrezione riportata da Pipol TV in queste ore.

Stefano De Martino: quanto guadagna per una serata da dj

Stefano De Martino

Conduttore televisivo, ballerino ma anche dj in console. Il giovane si conferma artista a 360° e chi lo volesse ingaggiare potrà farlo. Stando a quanto riportato da Pipol Tv, infatti, per avere il compagno di Belen Rodriguez ai proprio party e serate basterà sborsare 15 mila euro. Tale cifra, però, sarà limitata ad un’ora di musica.

“Una cifra da capogiro quella da spendere per avere Stefano De Martino in console per una serata. Esattamente quindici mila euro per un’ora di musica e nessuna pubblicità o stories sul profilo del talent. Pare che il suo manager Beppe Caschetto non ami il mix tra il lavoro in tv (che vede Stefano come uno tra i migliori volti emergenti nel panorama italiano) con il mondo della notte. Però la notte piace a tutti e a Stefano piace suonare. Troverà il giusto compresso?”, le parole del noto media che sembra assolutamente ben informato.

La somma di denaro richiesta, sebbene sia decisamente elevata, và di pari passo con quelle che l’uomo chiedeva già in passato e soprattutto con i cachet degli altri volti noti. Insomma, il prezzo sembra essere in linea con il “mercato”.

Di seguito il post Instagram di Pipol Tv con l’indiscrezione:

