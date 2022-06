Ospite al ‘Maurizio Costanzo Show’, Stefano De Martino è stato “sorpreso” da una domanda del conduttore. La sua reazione.

Solamente pochi giorni, nel corso di una recente intervista, Stefano De Martino aveva confermato di essere tornato insie‘me a Belen Rodriguez. Eppure, in occasione dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show’, l’ex ballerino di Amici è sembrato piuttosto impacciato nel parlare della sua relazione con l’argentina. A domanda diretta del conduttore, il conduttore ha reagito in modo curioso…

Stefano De Martino e la risposta su Belen

Stefano De Martino

Come ormai noto, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme. Il conduttore e la showgirl, che si sono sposati nel 2013, si sono riconciliati dopo vari tira e molla in questi anni, forse anche per il bene del loro figlio Santiago. Il loro ritorno di fiamma, però, questa volta è stato affrontato da entrambi con molta discrezione e con maggiore intimità e riservatezza. La conferma è arrivata anche dalla reazione dell’ex ballerino di Amici alla domanda di Maurizio Costanzo nel corso dell’ultima puntata andanta in onda del ‘Maurizio Costanzo Show’.

De Martino ha confermato in televisione il ritorno con Belen Rodriguez ma è rimasto piuttosto vago e anche un pizzico imbarazzato quando gli è stato chiesto come andavassero le cose tra loro. Quasi dal nulla, infatti, Maurizio Costanzo ha sorpreso il ragazzo domandando: “Beh, come va con Belen?”.

Visibilmente emozionato e titubante, De Martino, dopo un piccolo iniziale silenzio accompagnato dagli applausi del pubblico in studio, ha risposto: “Va bene. Bene, bene. Come diceva una canzone ‘tutto il resto è vita’”.

Dopo queste parole il pubblico ha continuato a rumoreggiare per saperne di più e lui allora ha parlato, anche sollecitato dagli ospiti in studio, di quali canzoni possano rapprensentare il suo amore con Belen: “Con qualche canzone ho conquistato Belen? Oddio con tante in realtà, diciamo che abbiamo la nostra compilation, una canzone sola non basta”.

Di seguito il post di Witty TV su Twitter dove si vede la “scenetta” in studio:

Come va con Belén? Stefano De Martino risponde così… #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/TLn5GwbqfT — Witty TV (@WittyTV) June 1, 2022

