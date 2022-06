Nella prossima edizione del talent show Amici potrebbero non esserci tutti i soliti volti: due professori potrebbero lasciare.

Sembrano poterci essere delle novità per Amici, il talent show di Maria De Filippi. Nella prossima edizione alcuni dei principali protagonisti degli ultimi anni potrebbero non far parte della trasmissione. Secondo le indiscrezioni, due professori potrebbero dire addio.

Amici, due professori verso l’addio

Fonte foto: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi/

Dopo aver chiuso l’ultima stagione lo scorso 15 maggio con la finalissima che ha visto Luigi Strangis trionfare, Amici è pronto a ripartire. Il talent show di Canale 5 di Maria De Filippi non si ferma anche se potrebbe subire alcune modifiche e novità. Almeno per quanto riguarda i professori.

Pare, infatti, che Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero non esserci ai nastri di partenza. La prima aveva fatto il proprio debutto nel corso della ventesima edizione, vinta da Giulia Stabile. La seconda, invece, era subentrata come professoressa di canto nell’edizione 2019-2020.

Secondo quanto si apprende dal noto esperto di gossip Amedeo Venza, le due professoresse potrebbero non far parte della prossima edizione del programma e dunque non “sfidare” più i colleghi Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Attraverso il proprio profilo Instagram, Venza ha riportato la clamorosa indiscrezione sulla possibile assenza delle due donne. Pare infatti che le insegnanti siano impegnate in nuovi progetti che non si incastrerebbero con le registrazioni di Amici. Per Lorella Cuccarini si è anche parlato di Striscia la Notizia. Non sarebbero invece chiare le ragioni del presunto forfait di Anna Pettinelli.

Intanto su Instagram il profilo ufficiale di Amici anche di recente ha invitato tutti i ragazzi con del talento a presentarsi ai casting. Di seguito il post:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG