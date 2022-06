Sono diventate virali alcune immagini in cui Delia Duran e Alex Belli hanno deciso di tingere di rosa la loro cagnolina.

Sta facendo discutere quanto accaduto nelle scorse ore alla cagnolina di Delia Duran e Alex Belli. La coppia, sempre molto discussa tra gossip e auto di lusso, questa volta sta facendo parlare per aver fatto tingere il proprio amico a quattro zampe di nome Bella.

Delia Duran e Alex Belli: la polemica dopo la tinta al cane

DELIA DURAN

Come sottolineato sui social da diversi utenti ma anche da Novella 2000, la decisione di Delia Duran e Alex Belli di “trasformare” in un certo senso il proprio cagnolino ha destato grande scalpore. La coppia ha portato la loro Bella in un salone dedicato agli amici a quattro zampe.

Per il piccolo animale è stato effettuato un trattamento davvero particolare. Da come sembra dalle immagini, e anche da una storia pubblicata dalla Duran, Bella appare con un fiocco rosa alla zampa ma soprattutto con la coda e l’interno delle orecchie colorate di rosa.

Sebbene appaia evidente che difficilmente il cagnolino possa aver avuto conseguenze negative a livello fisico, tale trasformazione ha scatenato una grande polemica tra gli utenti social. In molti hanno apprezzato e si sono fatti intenerire dalla bellezza di Bella. In tanti, invece, hanno accusato Delia e Alex di aver compiuto un “brutto gesto” verso l’animale.

Dal canto loro i due volti noti della tv, per ora, non sembrano aver dato alcuna risposta ai fan. Anzi, per la verità a giudicare da quanto si vede sembrano aver apprezzato parecchio la “trasformazione” della loro cagnolina. Vedremo se in futuro ci saranno commenti da parte dei diretti interessati che, ad ogni gesto o azione, restano comunque al centro dell’attenzione dei media.

Di seguito un post su Twitter che mostra la trasformazione del cane:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG