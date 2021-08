Da Harry Style a Jared Leto passando per Fedez e Achille Lauro: scopriamo quali sono gli uomini vip che adorano lo smalto.

Fin dall’antichità sono stati molti gli uomini che hanno amato lo smalto e nel corso delle epoche le unghie colorate alle loro mani sono più volte tornate di moda. Nel 2002 il calciatore David Beckham si era presentato al battesimo del figlio dell’amica Liz Hurley con lo smalto rosa shocking e a seguire il trend è più volte tornato in auge fino ai giorni attuali, in cui sono sempre di più gli uomini vip ad apprezzare smalto e nail art. Scopriamo di quali si tratta!

Gli uomini vip che indossano lo smalto

Achille Lauro ha fatto dello smalto per unghie una caratteristica fondamentale del suo look. Il cantante ha dichiarato che proprio per la sua passione per lo smalto e per il make up sarebbe stato spesso vittima d’insulti omofobi e di critiche da parte degli haters. “Indossare capi di abbigliamento femminili, oltre che il trucco, la confusione di generi è il mio modo di dissentire e ribadire il mio anarchismo, di rifiutare le convenzioni da cui poi si genera discriminazione e violenza”, ha scritto in un suo post su Instagram.

Anche Fedez ama indossare lo smalto e più volte ha utilizzato i suoi canali social per diffondere lo stesso messaggio espresso da Achille Lauro. Il rapper ha anche mostrato spesso ai fan la sua speciale nail art: in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021, ad esempio, ha deciso di decorare le sue unghie con un tema floreale.

Da sempre Harry Styles è considerato una vera e propria icona di stile all’insegna della moda no gender. Il cantante è solito indossare smalti e numerosi anelli preziosi, sua grande passione.

Oltre a loro anche Jared Leto, Marilyn Manson, Johnny Deep e gli stilisti Marc Jacobs e Demna Gvasalia amano indossare lo smalto. Tra i cantanti contemporanei Morgan e Damiano David dei Maneskin sono sicuramente tra i più famosi che sono soliti indossarlo, ma anche Lou Reed, David Bowie e Kurt Cobain hanno reso lo smalto una delle caratteristiche più in vista dei loro look.