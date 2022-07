Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice di Sanremo 2023, nella prime e nell’ultima serata, e già cominciano a circolare indiscrezioni sul suo cachet.

La prossima edizione del Festival di Sanremo è alle porte e cominciano a circolare i primi rumor sui cachet dei partecipanti. In particolari le indiscrezioni hanno rivelato quanto potrebbe prendere Chiara Ferragni e la cifra sarebbe astronomica tanto da superare Checco Zalone e Sabrina Ferilli.

Quanto guadagnerà Chiara Ferragni a Sanremo 2023? Le indiscrezioni

Amadeus

Secondo quanto riportano la Repubblica e Diva e Donne il cachet di Chiara Ferragni si aggirerebbe intorno ai 100 mila euro. Queste sono le indiscrezioni iniziate a circolare sul web ma nulla è confermato considerando quanto la Rai sia riservata su tale argomento.

Se la cifra dovesse confermarsi questa, l’influencer prendere una cifra superiore a quella di Checco Zalone che lo scorso anno aveva preso 70 mila per una sola serata. Ma anche quella di Sabrina Ferilli che invece aveva guadagnato 25 mila.

Francesco Facchinetti ha commentato l’indiscrezione secondo cui la Ferragni prenderebbe davvero 100 mila euro: “Ci sono stati degli ospiti che al Festival di Sanremo hanno preso anche 500 – 600 mila euro per una serata. Ci sono stati direttori artistici e presentatori che hanno preso più di un milione di euro. E poi ricordatevi che il prezzo che una persona prende è direttamente proporzionale a quanti soldi fa guadagnare al Festival di Sanremo. Se mettono sul palco Chiara Ferragni, vuol dire che guadagneranno grazie a lei, gli sponsor, ecc, almeno 30 volte tanto. Basta con questa retorica e demagogia sulla gente che non arriva alla fine del mese. So che fa incazre, ma il mondo va così. Non abbiamo bisogno di insultare Chiara Ferragni. Non è colpa sua se la gente non arriva alla fine del mese, è colpa di qualcun altro. Io darei anche 200 mila euro a Chiara Ferragni, ma non li darei ai parlamentari. Ecco, inc*ziamoci per quello”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG