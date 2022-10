La partecipazione di Ginevra Lamborghini al Gf Vip sembra aver lasciato un segno, nonostante la sua permanenza nella casa sia stata molto breve. Espulsa per aver inneggiato al bullismo contro Marco Bellavia, la ragazza ha avuto la possibilità di fare rientro nel loft di Cinecittà per salutare Antonino Spinalbese – con cui ha instaurato un ottimo rapporto – e gli altri inquilini. Se qualcuno, però, ha pensato che tra la Lamborghini e l’ex di Belén ci potesse essere del tenero, ha sbagliato.

Secondo quanto emerso, la sorella maggiore di Elettra Lamborghini avrebbe partecipato al Grande Fratello Vip da fidanzata.

Gli utenti della rete sono riusciti a rintracciare alcuni discorsi fatti all’interno della Casa, in cui Ginevra parlava di un ragazzo misterioso che soprannominava “scucugnu”.

L’amore tra i due sarebbe nato in estate, dopo una vacanza in barca con amici, ma il nome del giovane è rimasto top secret fino a poco tempo fa.

Secondo Fanpage, infatti, il fidanzato della Lamborghini sarebbe Edoardo Casella che, raggiunto telefonicamente, ha fatto sapere di non voler esporsi a riguardo.

Quest’ultimo, consulente di marketing e co-fondatore di un marchio di biancheria intima e beachwear per uomo, è un appassionato giocatore di basket. Sul suo profilo Instagram e su quello della Lamborghini ci sono diversi scatti che li ritraggono insieme.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram