Si torna a parlare dei tradimenti di Andrea Damante e il dj ed ex tronista confessa tutte le volte che ha fatto piangere Giulia De Lellis.

La storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è stata una delle più chiacchierate di sempre. I due, che si sono fatti conoscere grazie a Uomini e Donne, hanno vissuto un amore turbolento e a più riprese. Su questa relazione, alla fine, l’influencer ci ha anche guadagnato pubblicando un libro che ha destato la curiosità di molti, incentrato proprio sui tradimenti subiti dall’ex fidanzato. Intercettato da Pio e Amedeo a Emigratis, però, Damante ha voluto raccontare la sua verità.

Andrea Damante, quando Giulia De Lellis spaccò la casa

Raggiunto dal duo comico a Miami, Andrea non si è potuto sottrarre alle domande su Giulia De Lellis e sui tradimenti ai danni della ragazza.

Smentendo di averla tradita con delle amiche – “No, le amiche no”, ci ha tenuto a precisare – ha ricordato come lei venne a conoscenza delle relazioni fedifraghe: “Ho lasciato il whatsapp attaccato al computer. Ad un certo punto mi ha spaccato tutta la casa, è successo un bordello”.

Ma quante volte Damante ha tradito la De Lellis? Qui, con ghigno ironico e quasi compiaciuto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto finta di non ricordare esattamente. “Se l’ho tradita solo una volta? Sì dai una volta è capitato. Ok dai no, diciamo che è capitato un paio di volte”, ha fatto sapere lui, oggi legato ad Elisa Visari.

