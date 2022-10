Comico e grande protagonista di due edizioni del Festival di Sanremo, Claudio Bisio non ricorda con affetto una delle esperienze all’Ariston.

Attore e comico tra i più apprezzati del panorama nazionale, Claudio Bisio ha avuto l’onore di salire sul palco del Festival di Sanremo per ben due volte: una nel 2014, accanto a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, e una nel 2019, con Claudio Baglioni e Virginia Raffaele. E, proprio della sua seconda volta all’Ariston, Bisio non conserva un bel ricordo, soprattutto per il clima di terrore che si respirava alla kermesse.

Claudio Bisio, le sue volte al Festival

Intervistato dal Corriere della Sera, Claudio Bisio ha tracciato le sue esperienze al Festival di Sanremo, sottolineando la grande differenza notata tra il 2014 e il 2019.

“Ero rilassato, portai un testo di Michele Serra eccezionale, giocato sul finto populismo, invitavo a mandarli tutti a casa, ma poi si capiva che era riferito non ai politici ma agli elettori, a tutti noi, è stato una bomba”, ha raccontato lui riferendosi al Festival guidato da Fazio e la Littizzetto.

Ben diverso, invece, il ricordo di Sanremo 2019, quando la sua partecipazione all’Ariston fu oscurata da sentimenti cupi come l’ansia e la paura.

“Anni dopo il clima era diverso e ho fatto una grande fatica: in oltre 40 anni di carriera non mi era mai capitato di essere inseguito da troupe che volevano estorcermi mezza frase – ha spiegato Bisio – . Avevamo le guardie del corpo che ci seguivano dappertutto”.

“Io sono uno che ha sempre parlato apertamente, magari anche dicendo c****te, ma non ho mai avuto paura di espormi, dire come la penso, senza peli sulla lingua – ha aggiunto – . Invece in quei giorni lì avevo paura”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG