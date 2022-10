Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni e Fedez dopo il recente video della polemica: “Panoramica inquietante”. Le parole.

Non ha mai fatto sconti a nessuno, tantomeno a Chiara Ferragni e Fedez. Selvaggia Lucarelli si conferma dura e diretta e lo fa, questa volta, dopo le polemiche scatenate da un video dei Ferragnez nel quale si vede Leone, primogenito della coppia, che vuole disegnare e la tata che gli chiede di sorridere un minuto a favor di smartphone prima di poter continuare.

Selvaggia Lucarelli contro i Ferragnez

Selvaggia Lucarelli

“Su questo video ho poco da dire e molto da ribadire. Qui non c’è un genitore che chiede a un figlio un sorriso forzato per tenersi un ricordo, ma un genitore che con la collaborazione di una tata chiede l’attenzione del figlio per creare un contenuto appetibile (la Ferragni ha poi cancellato il video e ripubblicato senza audio)”, ha esordito Selvaggia Lucarelli nel suo post durissimo contro i Ferragnez.

“Mi direte: ok, è solo un minuto, poi il bambino riprende a disegnare. No. Fatevi due conti su quanti contenuti al mese con i figli vengono pubblicati (quelli selezionati, poi ci sono quelli scartati) e avrete una panoramica inquietante su quante pause da disegni e capricci si dovranno prendere questi bambini per far girare i social di mamma e papà. A loro totale o parziale insaputa, ovviamente”.

La critica e la triste conclusione della giornalista si conclude poi con un argomento già più volte affrontato, anche da lei stessa: “Una sovraesposizione con cui dovranno fare i conti senza ritorno e senza aver mai potuto dire ‘non mi va’”.

Parole, quella della penna graffiante, che trovano, almeno nella maggior parte dei commenti al suo post, tanti pareri favorevoli al suo. Staremo a vedere se la coppia chiamata in causa risponderà…

Di seguito il post Instagram pubblicato dalla Lucarelli con tanto di commento:

Riproduzione riservata © 2022 - DG