Disavventura per Andrea Damante durante una sua serata in discoteca. L’ex Uomini e Donne è entrato e il soffitto è crollato!

In tv ce lo ricordiamo per aver partecipato a Uomini e Donne e, più in generale, per la sua relazione con Giulia De Lellis. Parliamo di Andrea Damante che da qualche tempo è ormia diventato un noto DJ. Nelle scorse ore, però, il ragazzo ha dovuto fare i conti con una spiacevole disavventura nel corso di una serata…

Andrea Damante: la disavventura in discoteca

Andrea Damante

Come detto, sono stati attimi di paura e grande spavento per Andrea Damante che lo scorso venerdì 14 ottobre a Vercelli ha dovuto fare i conti con una piccola disavventura che, per fortuna, sembra non aver causato, almeno al diretto interessato, gravi conseguenze.

L’ex volto di Uomini e Donne, oggi DJ, sarebbe dovuto essere impegnato presso la discoteca Globo per una serata. Peccato, che non appena Damante abbia messo piede nel locale, sia crollato il soffitto.

Da quanto si apprende, il locale era pieno di persone intente a ballare e cantare, molte delle quali aspettavano proprio l’ex volto noto di Canale 5.

Le immagini dell’accaduto sono state condivise via social da diverse persone che erano presenti e anche dalla influencer Margherita Fosterini che su Tik Tok ha pubblicato un video dove si vede proprio la caduta del soffitto.

“Vai a vedere Damante ma cade il soffitto appena entra”, ha commentato la ragazza. Nel filmato si vede appunto che mentre scendono dall’alto dei coriandoli, anche il soffitto cede facendo crollare un po’ di tutto.

Nessun commento è arrivato da parte di Andrea Damante che ha preferito condividere su Instagram altre stories e, magari, lasciarsi alle spalle l’accaduto e lo spavento.

Di seguito, invece, un post Instagram del ragazzo relativo ad una sua esibizione la scorsa settimana:

