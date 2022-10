Ilary Blasi si è “rilassata” al circo anche se le immagini che la vedono protagonista sono ad alto tasso adrenalinico. Ecco cosa è successo.

Doveva essere una semplice serata al circo. Un modo per distrarsi dai continui pettegolezzi sul suo conto e i rumors successivi alla separazione da Francesco Totti. Invece, per Ilary Blasi è stata un’altra giornata di… tensione. Si fa per dire ovviamente, anche se il tasso adrenalinico di quanto accaduto alla conduttrice non è assolutamente da sottovalutare…

Ilary Blasi al circo: protagonista di un numero da paura

Via per qualche ora il peso dei rumors e del gossip che la vede costantemente al centro della vicenda con l’ormai ex marito Francesco Totti. Eppure, per Ilary Blasi non è stata una semplice serata al circo. Infatti, la conduttrice non si è limitata ad accompagnare la più piccola dei suoi figli, Isabel, ad assistere ad una serata del Festival del Circo Italia, a Latina, ma anche a diventarne, in un certo senso, protagonista.

La nota donna di spettacolo ha portato Isabel e alcune sue amichette allo spettacolo salvo poi prendere parte attivamente alla perfomance del biker Jonathan Rossi.

L’uomo ha coinvolto la Blasi in un numero molto adrenalinico e le immagini di quanto accaduto sono state anche pubblicate via social. In tanti hanno ripreso la Blasi che ha accettato senza timore l’invito a raggiungere il professionista della bici al centro della pista.

La donna è dovuta rimanere ferma immobile a terra per attendere che l’uomo facesse, di fatto, le acrobazie in bici “su di lei”.

Il risultato, alla fine, è stato eccellente. Nessuno problema e spettacolo, e numero in questione, perfettamente riuscito. Sorrisi per tutti e, per qualche ora, problemi messi alle spalle. La Blasi è parsa, infatti, molto sorridente e serena nonostante il ruolo da “cavia” giocato…

Di seguito il post Instagram del profilo ufficiale del Festival Circo Italia:

