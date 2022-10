Sono giorni difficili per Mauro Icardi, costretto a sopportare tutti i gossip sul flirt tra Wanda Nara e L-Gante. Ora spuntano le foto dei due a letto.

Wanda Nara pare abbia davvero deciso di mettere fine alla storia con Mauro Icardi. Dopo l’annuncio di separazione, l’argentina pare non abbia fatto passi indietro nonostante il calciatore abbia tentato in più di un’occasione di riconquistarla. Ad aggravare i rapporti tra i due c’è il rapper L-Gante con cui la Nara avrebbe intrecciato una relazione.

Wanda Nara, il bacio e le foto con L-Gante

Proprio nelle ultime ore, sui social hanno iniziato a circolare delle foto che ritraevano il rapper e la showgirl mentre si scambiavano quello che molti hanno definito un bacio. Wanda Nara, tuttavia, ha smentito l’avvicinamento al rapper, ammettendo però di aver trascorso con lui una serata felice.

Ma a far diventare rosso di rabbia Icardi, sono le ultime foto condivise da L-Gante che lo ritraggono a letto con la ex del calciatore.

Si tratta di scatti realizzati per il videoclip dell’ultimo singolo del cantante cui ha preso parte anche Wanda, ma persone vicine a Mauro raccontano che lui sia davvero furioso.

“Icardi ha telefonato subito a Wanda, le ha chiesto di tornare in Turchia e farla finita con questa farsa mediatica. Mauro non sa più che parole usare: è arrabbiato e allo stesso tempo triste – ha spifferato Juan Etchegoyen a Mitre Live – . Il Galatasaray non è contento di quello che sta combinando l’attaccante, che in questo modo rischia di finire la sua carriera prima del previsto come”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG