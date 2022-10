Il sex appeal di Antonino Spinalbese sembra aver fatto capitolare Giaele De Donà, sempre più coinvolta dal coinquilino.

Giaele De Donà ha fatto il suo ingresso nella casa del Gf Vip facendo chiacchierare per il matrimonio con Bradford Beck, con il quale vivrebbe un amore libero. Ma è proprio il legame che la unisce all’imprenditore miliardario statunitense a frenarla nell’avvicinarsi ad Antonino Spinalbese. L’ex di Belén Rodriguez, infatti, ha un certo ascendente sulla De Donà, sempre più in difficoltà quando si avvicina all’hairstylist.

Giaele De Donà, confessioni spinte su Spinalbese

“A me Antonino piace, lo confesso. Mi sto trattenendo. Se non fossi entrata con un marito fuori mi sarei buttata e non gli avrei dato tregua”, ha confessato lei a Charlie Gnocchi.

“Qui se scatta un bacio lui fuori vuole il divorzio – ha aggiunto, riferendosi al matrimonio con Beck – . Mi freno perché poi so cosa scatta fuori. Ok amore libero, ma qui è un contesto diverso”.

L’amore libero tra i due coniugi, dunque, sembra avere delle regole ben precise che non prevedono un tradimento pubblico.

“Con Anto mi trovo bene, per me non è una cosa costruita. In questi giorni abbiamo dormito insieme abbracciati – ha continuato Giaele, lasciandosi andare a dichiarazioni forti – . Me lo farei ogni secondo. Io so che ho dei limiti a cui posso arrivare. Se supero il limite scatta il divorzio. Non posso far saltare il matrimonio per una cosa qui dentro”.

“Mio marito accetta tutto fino a quando non ci sono sentimenti messi dentro. Accetta se è una cosa fisica, non accetterebbe una storia – ha precisato lei -. Un limone potrei farlo con Anto, ma poi scatta altro dopo. Io so che poi non mi trattengo. Il mio problema è riuscire a trattenermi”.

giaele che ammette palesemente di voler riproporci con antonino ciò che l’anno scorso furono alex e soleil



ALEXA PLAY LE CARTE COPIATIVE NON SONO MAI COME GLI ORIGINALI BY AXB#GFVIP pic.twitter.com/vX7dPVMTbr — V (@harsiness) October 18, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG