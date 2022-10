Francesco Totti star di TikTok grazie alla figlia Chanel, che lo ha reso protagonista di un video che ironizza su alcune sue vecchie dichiarazioni.

Non è la prima volta che Chanel Totti riesce a coinvolgere il padre Francesco in un video social. La giovane, secondogenita dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, sembra non risentire – almeno pubblicamente – della clamorosa separazione tra i genitori. Anzi, la ragazza spesso condivide contenuti social che pare facciano ironia sull’affaire che da settimane interessa la cronaca rosa. E, proprio nelle ultime ore, un video insieme a papà Totti è diventato virale in rete.

Totti e la figlia Chanel, star di TikTok

Da settimane circola in rete un video in cui alcune vecchie dichiarazioni di Totti sono state trasformate in un brano musicale re-interpretabile dagli utenti.

“Nome? Francesco. Professione? Calciatore. Sesso? ‘Na cifra”: sono queste le parole dell’ex maglia giallorossa che sono diventate virali sul social.

Così Chanel Totti ha colto l’occasione per rendere il padre protagonista del video più popolare in rete. Nelle immagini condivise, si vede la ragazza che ripete le dichiarazioni del papà, mentre lui partecipa quasi passivamente e un po’ imbarazzato alla situazione.

Poi i due si abbracciano e Chanel scherza: “Bullizzato”. Intanto, il popolo della rete, alla vista di Totti su TikTok è letteralmente impazzito.

Riproduzione riservata © 2022 - DG