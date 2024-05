Alba Parietti è decisa a riprendersi la sua poltrona al Festival di Sanremo 2025 e si appella a Carlo Conti: “Torna da me da sola”.

La presenza di Alba Parietti nella platea dell’Ariston è una delle colonne portanti del Festival, ma nell’edizione di Sanremo 2024 della Parietti non c’è stata ombra. Qualcuno, infatti, le ha “soffiato” la poltrona. Ma adesso la conduttrice è decisa a riprendersela e rivolge un appello al direttore artistico Carlo Conti.

Ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, la Parietti ha rivelato cosa prevede per il prossimo Festival. Scopri cosa ha detto.

Sanremo 2025, Alba Parietti sulla sua poltrona: “Mi è stata rubata”

Ogni anno, durante il Festival di Sanremo, Alba Parietti è sempre ben visibile tra le prime file della platea. Eppure, nell’ultima edizione della kermesse la showgirl non si è vista. La novità aveva sbalordito gli utenti del web, che ha commentato la notizia sui social. Ma adesso l’attrice è pronta a riprendersi la sua amata poltrona.

ALBA PARIETTI

A La Vita in Diretta, infatti, ha rivelato: “No, io mi aspetto di riavere la mia poltrona, che mi è stata…. rubata. Appello? No, non c’è bisogno. Torna da me di default, da sola. Torna Conti e torna questa. Io massimo massimo seconda, ma in prima….” conclude con un sorrisetto.

Alba Parietti: i motivi dell’assenza al Festival di Sanremo 2024

L’ultimo Festival di Amadeus ha portato diverse novità. Ad esempio, il maestro Peppe Vessicchio non ha diretto l’orchestra per nessuno dei brani in gara. In più, l’assenza di Alba Parietti non è passata inosservata.

Questi piccoli cambiamenti hanno simboleggiato una sorta di “rottura” dalle tradizioni sanremesi a cui il pubblico era ormai abituato. Ma con Carlo Conti potrebbe tornare tutto alla “normalità”.

Non ci resta che attendere i prossimi annunci di Carlo Conti sul prossimo Festival di Sanremo per scoprire le novità che ci attendono.